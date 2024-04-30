"قاعة هند".. متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يسيطرون على مبنى بجامعة كولومبيا

سيطر نشطاء مؤيدون للفلسطينيين على مبنى بجامعة كولومبيا في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، في تصعيد للموقف مع إدارة الجامعة التي بدأت في منع حضور الطلاب الذين رفضوا إزالة الخيام التي نصبوها داخل حرم الجامعة الواقعة بمدينة نيويورك.



ودخل المحتجون مبنى هاملتون هول، الذي يحتضن الاحتجاجات الطلابية منذ ستينات القرن الماضي، وعلقوا لافتة من الطابق العلوي كُتب عليها “قاعة هند”، في إشارة إلى طفلة فلسطينية قتلت في غزة على أيدي القوات الإسرائيلية.



وأغلق آخرون أبواب القاعة من الخارج بطاولات وشكلوا حاجزا بشريا أمامها. وهتف أحد المحتجين من الداخل “تحرر هذا المبنى تكريما لهند، الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر ست سنوات والتي قُتلت في غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بتمويل من جامعة كولومبيا”، وردد المحتجون الشعارات ذاتها من الخارج.



وذكرت صحيفة كولومبيا سبكتاتور أنه بعد دقائق من وصول المحتجين إلى المبنى، وصل أفراد من شرطة مدينة نيويورك إلى بوابات الجامعة في سيارات بدون لوحات.ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إنها لن تدخل حرم الجامعة إلا في حالة وقوع إصابات.



وبعد نحو ثلاث ساعات من دخول الطلاب إلى المبنى، أرسلت الجامعة إشعارا يفيد بقصر الوصول الفوري إلى حرم مورننجسايد على الطلاب المقيمين في المباني السكنية هناك والموظفين الذين يقدمون الخدمات الأساسية.



وأضافت "تقييد الدخول سيظل قائما حتى تسمح الظروف بخلاف ذلك… سلامة كل فرد في هذا المجتمع لها أهمية قصوى. نشكركم على صبركم وتعاونكم وتفهمكم".



وبدأت الجامعة يوم الاثنين تعليق حضور الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين رفضوا إنهاء اعتصامهم في الحرم الجامعي بعدما أعلنت الجامعة جمود المحادثات الرامية لإنهائه.



وقالت رئيسة الجامعة نعمت شفيق في بيان إن المفاوضات التي استمرت لأيام بين الطلاب المنظمين للاحتجاج ومسؤولين بارزين أكاديميين لم تفلح في إقناع المحتجين بإزالة عشرات الخيام المنصوبة احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.



وجاءت الحملة على المتظاهرين في جامعة كولومبيا، مركز احتجاجات على صلة بحرب غزة تشهدها شتى الجامعات الأمريكية في الآونة الأخيرة، في وقت اعتقلت فيه الشرطة عشرات الطلاب خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة تكساس في أوستن واستخدمت ضدهم رذاذ الفلفل.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة داهمت في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء حرم جامعة كال بولي هومبولت، حيث كان الطلاب يسيطرون على مبنى بداخلها، ونفذت عمليات اعتقال.



وجاءت الاعتقالات بعد أن أعلنت الشرطة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين أن الاحتجاج غير قانوني ونبهت المحتجين بأنهم سيتعرضون للاعتقال في حالة عدم إنهاء الاحتجاج.وأُغلق الحرم الجامعي في وقت سابق أمام جميع الأشخاص باستثناء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بسبب استمرار الاحتجاج.



المصدر: رويترز