أصيب بطلقتين وقتل قريبه.. - نقابة الصحفيين اليمنيين تدين بشدة استهداف أمينها العام "محمد شبيطة" في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، الاعتداء الذي تعرض له أمينها العام محمد شبيطة من قبل مسلح في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي.



وقالت النقابة في بلاغ صحفي، إن الزميل محمد شبيطة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب تعرض لإطلاق نار من مسلحين صباح اليوم بالقرب من وزارة الإعلام في صنعاء.



وأوضح البلاغ، أن مسلحا أوقف سيارة شبيطة وباشره بإطلاق الرصاص وتبع ذلك إطلاق ناري مباشر على السيارة ما أسفر عن مقتل قريب له وإصابة آخر، فيما تعرض الأمين العام لطلقتين ناريتين في الساق، وطلقة في البطن ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج..



وأضاف، أن مجلس نقابة الصحفيين وهو يدين بشدة هذا الاعتداء الآثم يحمل سلطة الأمر الواقع في صنعاء (مليشيات الحوثي) المسئولية الكاملة عن سلامة الزميل محمد شبيطة الأمين العام للنقابة، الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب.



وأكد البلاغ أن مجلس النقابة في حالة اجتماع دائم ومفتوح فور تلقيه خبر الاعتداء ويتابع القضية أولا بأول وسيصدر بيانًا في وقت لاحق حول تفاصيل الواقعة.



وجاءت هذه الحادثة بعد ثلاثة أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة. وبهذه المناسبة قالت نقابة الصحفيين، إن "صحافيي اليمن يعملون "في بيئة عدائية جراء تعامل أطراف الحرب معهم باعتبارهم أعداء خاصة في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء وعدن".