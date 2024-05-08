مليشيا الحوثي توقف مستحقات العشرات من عمال النظافة بإب تمهيداً لنهبها

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مستحقات العشرات من عمال النظافة في محافظة إب (وسط اليمن) لشهر أبريل الماضي، تمهيداً لنهبها.



وقالت مصادر مطلعة، إن المدعو حسين الشمري مدير مكتب صندوق النظافة بمحافظة إب، أوقف مستحقات نحو 70 عاملاً لشهر أبريل الماضي، ويرفض صرفها بمبرر أن العاملين قوة وهمية.



وأوضحت المصادر أن العاملين الموقفة مستحقاتهم يعملون في الميدان وبينهم كبار سن ونساء، بينهما تحاول المليشيا نهب مستحقاتهم تحت مبررات واهية.



ويتعاقد صندوق النظافة الخاضع للحوثيين بمحافظة إب، مع معظم العاملين مقابل مبالغ زهيدة لا تتناسب والمجهودات التي يبذلونها، في حين تذهب عوائد الصندوق إلى جيوب قادة المليشيا.

