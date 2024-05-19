الجمعية الكويتية للإغاثة توفر أجهزة غسيل كلى في عدن وأبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الجمعية الكويتية للإغاثة، اليوم، إنها وفرت جهازين غسيل كلى لمستشفى الصداقة العام في عدن، ومركز غسيل الكلى في "موديه" بمحافظة أبين.



وبحسب الجمعية الكويتية فأن هذا المشروع يأتي ضمن حملة "الكويت بجانبكم"، لدعم القطاع الصحي في اليمن وتخفيف الضغط على مراكز غسيل الكلى في المستشفيين المذكورين، حيث يستقبلان أكثر من 100حالة يومياً.





وأشار المهندس عادل مختار، من الجمعية الكويتية للإغاثة، إلى أن الجمعية تهدف، ضمن مشروعها، إلى رفد القطاع الصحي في اليمن بالأجهزة والمعدات اللازمة، لمساعدة مرضى الفشل الكلوي والتخفيف من آلامهم، خصوصا وأن مراكز غسيل الكلى بحاجة ماسة لمثل هذا الدعم، نظرا لقلة الامكانيات المتوفرة وازدياد حالات الفشل الكلوي.



