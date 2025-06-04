شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يوجه بتكامل الجهود ورفع مستوى التنسيق القطاعي لمكافحة الأوبئة والحميات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك بتكامل الجهود ورفع مستوى التنسيق القطاعي بين الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية، لإسناد دور وزارة الصحة العامة والسكان في مكافحة انتشار الأوبئة والحميات، وذلك عبر تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع حدوثها.

وشدد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع لجنة التنسيق الوطنية للطوارئ الصحية، على ضرورة تنفيذ التدخلات والخطط المعدّة، ورفع الجاهزية في القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة، إلى جانب تعزيز الشراكة والتواصل مع الدول والمنظمات المانحة والإنسانية لدعم جهود المكافحة.. مؤكداً على أهمية تنسيق التدخلات وتكثيف الجهود لاحتواء الأوبئة والحميات ومنع انتشارها، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية، ووضع خطط شاملة للتخلص من النفايات، والتشديد على رقابة الأطعمة والمشروبات، ومتابعة الأوبئة والأمراض الوافدة، خصوصاً عبر المهاجرين غير الشرعيين.

كما وجه سالم بن بريك بزيادة التوعية المجتمعية عبر حملات إعلامية متواصلة توضح مخاطر الإصابة بالحميات والأوبئة، وطرق الوقاية منها، والتأكيد على تغيير السلوكيات الخاطئة المسببة لانتشارها، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة والسكان والكوادر الطبية رغم التحديات الراهنة، مؤكداً دعمه الكامل لتعزيز قدرات القطاع الصحي وفق الإمكانات المتاحة.

ودعا دولة رئيس الوزراء الشركاء الإقليميين والدوليين، من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة والإنسانية، إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة في مواجهة التحديات الصحية والحد من انتشار الحميات.

وقدم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وأعضاء لجنة التنسيق الوطنية للطوارئ الصحية، تقارير حول التدخلات الطارئة التي تم تنفيذها لمكافحة هذه الأمراض الموسمية، والدعم الحكومي المطلوب، موضحين أبرز الإجراءات المتخذة لمكافحة الأوبئة والحميات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبرامج التوعية المنفذة إضافة إلى التدخلات التي تقوم بها المنظمات والتنسيق القائم في هذا الجانب.