شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي يقتل زوجة عمه في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �تلت امرأة في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، مساء اليوم، بعد أن أطلق عليها مجيب السيد المخلافي وابلاً من الرصاص، ليلوذ بعدها بالفرار.

​وذكرت مصادر محلية أن الجريمة وقعت في قرية السهيلة - بني وهبان، قبيل صلاة المغرب.

​وقد هزّت الحادثة المنطقة، ما أثار غضباً واسعاً بين الأهالي الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة لينال العقوبة الرادعة.

