شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي يقتل زوجة عمه في تعز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - �تلت امرأة في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، مساء اليوم، بعد أن أطلق عليها مجيب السيد المخلافي وابلاً من الرصاص، ليلوذ بعدها بالفرار.
وذكرت مصادر محلية أن الجريمة وقعت في قرية السهيلة - بني وهبان، قبيل صلاة المغرب.
وقد هزّت الحادثة المنطقة، ما أثار غضباً واسعاً بين الأهالي الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة لينال العقوبة الرادعة.
وذكرت مصادر محلية أن الجريمة وقعت في قرية السهيلة - بني وهبان، قبيل صلاة المغرب.
وقد هزّت الحادثة المنطقة، ما أثار غضباً واسعاً بين الأهالي الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة لينال العقوبة الرادعة.