شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة...حكومة صنعاء تعلن بشأن عيد "26 سبتمبر"..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلان رسمي عن سلطات حكومة جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها دوليا، بشأن الذكرى الثالثة والستين لثورة "26 سبتمبر"، والاحتفال بها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، والاجازة الرسمية بالمناسبة المقرة في قانون الاجازات والعطلات الرسمية رقم (٢) لعام ٢٠٠٠م.

وفقا لوكالة الانباء (سبأ) في صنعاء فقد "أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت المقبل ٥ ربيع الثاني الموافق ٢٧ سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ ٦٣ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر وذلك عوضا عن يوم الجمعة كونه صادف يوم عطلة رسمية".

يترافق هذا مع اصدار سلطات جماعة الحوثي قرارا مفاجئا، وصف بـ "الجريء" بشأن علم الجمهورية اليمنية، عممته عبر وسائل اعلامها، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة والستين لثورة "26 سبتمبر"، متضمنا دعوة للمشاركة في ما سمته "الموسم الثاني لمسابقة اجمل صورة للعلم الوطني بمناسبة الاعياد الوطنية 26سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر".

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في الحكومة اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء (17 سبتمبر)، أن "يوم الأحد 28 سبتمبر اجازة رسمية بمناسبة العيد الثالث والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة". وعللت في تعميم تأخير يوم الاجازة بـ "مصادفة ذكرى الثورة اليمنية مع يوم إجازة، وهو يوم الجمعة، كما أن يوم السبت هو يوم استراحة".

تشارك سلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في الاحتفاء بذكرى وأعياد ثورة 26 سبتمبر 1962م، وثورة 14 اكتوبر 1963م و30 نوفمبر 1967م، و22 مايو 1990م، لكن الجماعة تنفرد بالاصرار على تسمية انقلابها على الرئيس هادي في 21 سبتمبر 2014م ثورة والاحتفال بها سنويا.