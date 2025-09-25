شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تفاجئ طارق عفاش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الناشطة الحقوقية والسياسية، الحائزة جائزة نوبل للسلام، توكل عبدالسلام كرمان، طارق عفاش قائد ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات في الساحل الغربي لليمن، بخطاب مباغت ومربك له ومكتبه السياسي ووسائل إعلامه.

جاء هذا في تصريح نشرته توكل كرمان، منتصف ليل الاربعاء (24 سبتمبر)، على حساباتها بمنصات التواصل، قالت فيه: "إلى شلة طروقة: أتفهم أنكم مقهورين جدا من تحييد القاتل والقبض على بقية القتلة في قضية الشهيدة إفتهان، غاية المنى كانت لديكم أن يظلوا فارين من وجه العدالة!".

مضيفة في تدوينة اخرى على حسابها بمنصة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: "هناك من إسودت وجوههم من القبض على العصابة وإرداء القاتل محمد صادق ، إنهم حزينون جدا جدا ، فاتت عليهم الفرصة عزوهم وواسوهم لو سمحتم، تعرفونهم جيدا، طروقة والمطروقين أحدهم فحسب".

وعلقت توكل كرمان، على تأكيد الناشط السياسي عادل الشرجبي بشأن مقطع فيديو المدعو محمد صادق سرحان المخلافي (الباسق) المتهم الرئيس بقتل افتهان المشهري، قبل مقتله لدى مقاومته الحملة الامنية، وأن من لقنه الكلام "اهبل وعبيط"، بقولها في تدوينة: "ومتى كان طروقة غير هبيلة ؟!!!!".

في المقابل، خاطبت توكل في تدوينة حماة تعز، بقولها: "تعظيم سلام لقوات الأمن والجيش في تعز التي أدت مهمتها على أكمل وجه في ملاحقة قتلة الشهيدة افتهان، اقتحمت وكر العصابة، ألقت القبض على جميع القتلة والعديد من المفسدين في الأرض، وأردت القاتل المباشر محمد صادق بعد اشتباك معه".

مضيفة: "هذا هو المطلوب ، فعلتم ماهو مطلوب وجنبتم تعز شر فتنة عظيمة، ألف تحية ، وكما قلت ، بالنسبة لطروقة والمطروقين لا تخشوهم ولا تقلقوا من استغلاهم السيء للجريمة، بانكردهم بسلة بُعار إن اقتضى الأمر، تالله وبالله". مرفقة "صورة مساعد مدير أمن تعز يحمله المتظاهرون بعد إنجاز المهمة".

وصباح الاربعاء (24 سبتمبر)، كانت توكل كرمان، خاطبت ملايين المواطنيين المحتشدين للمطالبة بضبط قاتلي افتهان المشهري وتقديمهم للعدالة، بقولها في تدوينة: "المهم الآن القبض على القاتل محمد صادق (الملقب الباسق)، العفافيش وطروقة إذا تمادوا أكثر، با نجري بعدهم بكرتون طماط ، لا تقلقوا".

معقبة على تعليقات سياسيين وناشطين دعوها الى التركيز الان على ضبط القتلة ثم التفرغ لمن يحيكون الشر لتعز، قائلة: "هذا بالضبط ما أؤكده: القبض على القتلة أولاً، وتقديمهم للعدالة ليذوقوا وبال أمرهم ، أما طروقة والعفافيش الذين يستغلون الجريمة فأمرهم سهل ، بانجري بعدهم بسلة بعار ، والله وبالله".

يأتي هذا بعدما أصدرت ادارة امن تعز، الاربعاء (24 سبتمبر) اعلانا سارا ابهج عشرات الملايين من المواطنين في اليمن عموما، وتعز خصوصا، أكد القبض على 5 متهمين معاونين بجريمة اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين في تعز افتهان المشهري، ومقتل المتهم الرئيسي محمد صادق سرحان المخلافي (الباسق) لدى مقاومته الحملة الامنية.