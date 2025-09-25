شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو : هذا ما سيحدث في اليمن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعلانا بشأن اليمن وما سيشهده خلال الساعات المقبلة، ردا على استهداف جماعة الحوثي الكيان، بهجمات جديدة، تسبب احدها بسقوط 27 مصابا من المستوطنين، مساء الاربعاء (24 سبتمبر).

جاء هذا في بيان لمكتب نتنياهو، قال: إنه "أجرى مكالمة مع رئيس بلدية إيلات، إيلي لنكري، للاطمئنان على حالة المصابين بهجوم نفذته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة". ونقلت عنه قوله: إن "كل هجوم على مدن إسرائيل سيُقابَل بضربة قاسية وموجعة".

وذكرت وسائل اعلام "اسرائيلية": إن نتنياهو عقد اجتماعا موسعا مع قيادة جيش الاحتلال، لبحث "سبل تحسين الاستجابة للتهديدات الجوية"، وسط تصاعد انتقادات فشل طبقات منظومات الدفاع الجوي (القبة الحديدة) في اعتراض الهجمات المتلاحقة.

موضحة أن "عدد المصابين جراء سقوط مسيرة تابعة للحوثيين في مدينة إيلات، ارتفع الى 27 اسرائيليا بينهم اثنان حالتهما خطرة". وبثت مشاهد فيديو للحظة اختراق الطائرة المنظومات، ثم مشاهد فيديو لحظة انفجارها، ومشاهد اندلاع النيران والاضرار.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية فشلا في اعتراض الطائرة المسيرة في إيلات"، بينما اعلنت "القناة 13" للكيان، أن "سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة اليمنية في إيلات والفشل في اعتراضها".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن "الطائرة المسيرة القادمة اليمن، حلقت على ارتفاع منخفض فوق الأرض ما صعب اعتراضها على القبة الحديدية". وأكدت "ارسال مروحيات لإجلاء المصابين بجروح خطرة الى مستشفى وسط الكيان".

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، في بيان مصور لمتحدثها العسكري، يحيى سريع، ليل الاربعاء (24 سبتمبر)، عن "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين للعدو الإسرائيلي في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت اهدافها".

مضيفا: "إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين مسيرتين، استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. وحققت العملية العسكرية هدفها بنجاح، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها".

وتابع: إن العملية هي الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث نفذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية في وقت سابق امس الثلاثاء (23 سبتمبر) بعدد من الطائرات المسيرة، استهدفت أهدافا عدة للعدو الاسرائيلي في منطقتي ام الرشراش وبئر السبع جنوب".

مشيرا إلى أن "العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية للعدو الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن". وأكد "استمرار العمليات حتى ايقاف العدوان على غزة".

وليل الجمعة (19 سبتمبر) استفز الكيان الاسرائيلي جميع اليمنيين بإعلان تضمن تهديدا جريئا وغير مسبوق لليمن على خلفية تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية هجماتها على الكيان وقواعده ومطاراته وموانئه، واخرها هجوم بصاروخ باليستي و4 طائرات مسيرة، انفجرت احداها في إيلات (ام الرشراش).