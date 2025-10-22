شكرا لبحثكم عن خبر تدشين العمل في مشروع طريق "الحقل – الجبل" بجهود مجتمعية ذاتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت منطقة الحقل والجبل اليوم تدشين العمل في مشروع شق طريق “الحقل – الجبل”، الذي يربط أكثر من 20 قرية ويخدم ما يزيد عن 28 ألف نسمة، في مبادرة أهلية فريدة تجسد روح التعاون والتكافل بين أبناء المنطقة.

ويهدف المشروع إلى تسهيل تنقل المواطنين وضمان وصول الخدمات الأساسية، بعد معاناة طويلة عاشها الأهالي جراء وعورة الطريق القديمة وتكرار انقطاعها بسبب السيول، مما كان يعيق حركة المرضى والطلاب ويصعّب وصولهم إلى مركز المحافظة.

وخلال فعالية التدشين، عبّر عدد من الشخصيات الاجتماعية والمهندسين والإداريين المشاركين في المشروع عن فخرهم بما تحقق حتى الآن، مؤكدين أن هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا إصرار أبناء الحقل والجبل وتكاتفهم، رغم الإمكانيات المحدودة.

كما دعا القائمون على المشروع الجهات الرسمية والمنظمات الداعمة ورجال الخير إلى المساهمة في دعم واستكمال هذا المشروع الحيوي الذي يمثل شريان حياة لعشرات القرى النائية.

واختتم الحفل بتأكيد الجميع على أن طريق “الحقل – الجبل” ليس مجرد مشروع تنموي، بل رمز للإرادة والتعاون الشعبي، ورسالة أمل لكل المناطق الريفية التي تسعى إلى بناء مستقبل أفضل بجهودها الذاتية.