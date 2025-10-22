شكرا لبحثكم عن خبر محكمة صيرة تصدر حكمها بإدانة المتهم ريدان فارس بالقتل العمد ومعاقبته بالاعدام قصاصًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / عبدالرحمن أنيس :

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية اليوم الأربعاء حكمها بإدانة المتهم ريدان فارس عبدالعزيز مقبل بجريمة القتل العمد، لحي المجني عليه عارف فوزي غانم فرانس، والحكم عليه بالإعدام قصاصًا.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور رئيس نيابة استئناف جنوب عدن فضيلة القاضي وضاح باذيب، وعضو نيابة صيرة القاضي عبيد بن عبدات، وأمين سر الجلسة زكي باسل محفوظ.

وشمل الحكم مصادرة أداة الجريمة المستخدمة في الواقعة، مع تنبيه المتهم إلى حقه في الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وتعود أحداث القضية إلى السابع من أكتوبر الجاري، حين أقدم المتهم على إطلاق النار من سلاح آلي على المجني عليه في حي الطويلة بمديرية كريتر – عدن، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني وإحالته إلى النيابة التي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام فقط، باعتبارها قضية مشهودة اكتملت أركانها القانونية.

وكان المتهم قد برر جريمته خلال جلسات المحاكمة بأنها جاءت بدافع ما وصفه بـ"قضية عار" تتعلق بابنة أخته البالغة من العمر 12 عامًا.

وردّت النيابة العامة على ذلك بقولها: " القضية لا علاقة لها بالعار إطلاقًا كما يزعم المتهم، بل جاءت نتيجة أهوائه ورغباته، وقد تم سؤال الفتاة ووالدها في محاضر التحقيق، فأفاد والدها بأنه أبلغ المتهم بأن الموضوع قد انتهى، وأنه أعاد التأكيد للمتهم أكثر من خمس مرات قبل الواقعة بأن الأمر منتهٍ، والأب أحق بابنته من خالها".