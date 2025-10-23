شكرا لبحثكم عن خبر شبوة .. القبض على إمام وخطيب في عتق متهم بابتزاز قاصر والاستيلاء على 41 مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عتق / مكتب الإعلام الأمني :

أعلنت إدارة شرطة الأداب بشرطة محافظة شبوة، عن إلقاء القبض على المدعو "م، أ، م، أ" البالغ من العمر 42 عامًا، والذي يعمل إمامًا وخطيبًا بأحد المساجد في مدينة عتق، بالإضافة إلى كونه وكيلاً لأحد المدارس الخاصة بالمدينة، بتهمة ابتزاز قاصر وممارسة سلوكيات لا أخلاقية واستغلال مكانته لتحقيق مصالح شخصية.

وحسب مركز الإعلام الأمني ، فقد بدأ المتهم في ابتزاز المجني عليه، وهو طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، منذ حوالي ثلاث سنوات، حيث كان أحد الطلاب في المدرسة التي يعمل فيها، واستغل المتهم مكانته وأساليب التسلط من أجل تسريب الاختبارات والامتحانات للمجني عليه، إضافة إلى تهديده بفضحه وتشهيره أمام والده، إذا لم يقدم له مبالغ مالية.

وذكرت التحقيقات، أن الجاني اعترف بأخذ من المجني عليه مبالغ مالية تقدر بمبلغ 10,000,000 عشرة ملايين ريال يمني، بينما المجني عليه زعم أن المبالغ التي جمعها منه خلال الثلاث السنوات بلغت حوالي 41,000,000 واحد واربعون مليون ريال يمني، حسب ادعاءات الضحية.

وأکمل فريق التحقيقات إجراءات التحري وجمع الأدلة، وتم إيقاف المتهم، حيث تم استكمال التحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وفي ذات السياق، أشاد مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، بالجهود التي تبذلها إدارة شرطة الأداب في الحفاظ على القيم والأخلاق العامة ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وتطرق العميد النسي، إلى ضرورة تكثيف الحملات التثقيفية وتوعية المواطنين، خاصة الشباب، بأهمية الالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، ودور الشرطة في حماية المجتمع من كل مظاهر الانحراف والتطرف، بهدف بناء بيئة مجتمعية مستقرة وآمنة.

الخبر والصورة من مركز الإعلام الأمني لأمن شبوة