شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ بن الوزير يلتقي إدارة تضامن شبوة ويؤكد دعم ومساندة النادي رسميا في تجمع تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عتق / عادل القباص

تصوير / محمد بكير

التقى محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير العولقي، صباح اليوم الإثنين، إدارة نادي تضامن شبوة، الممثل الوحيد للمحافظة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك للاطلاع على استعدادات النادي واحتياجاته قبيل خوض منافسات تصفيات الدرجة الثانية (تجمع تعز).

وخلال اللقاء، استعرض وكيل المحافظة مشرف قطاع الشباب الأستاذ سالم عبدالله الأحمدي، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محسن عوض سنان، ونائب رئيس نادي التضامن الأستاذ أحمد عبدالله رويس، أبرز المتطلبات الفنية والإدارية التي تضمن مشاركة مشرفة للنادي، مؤكدين طموح الإدارة والجهاز الفني واللاعبين في المنافسة بقوة وتحقيق الصعود إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وأشاد الحاضرون بالدعم المتواصل الذي يقدمه محافظ المحافظة لنادي تضامن شبوة، مثمنين وقوفه الدائم إلى جانب النادي بصفته سفير شبوة الرياضي، وحرصه المستمر على دعم قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة.

من جانبه، أكد المحافظ بن الوزير دعمه الكامل لنادي تضامن شبوة، وحث إدارة ولاعبي الفريق الأول على تقديم مستويات تليق باسم المحافظة وتمثيلها خير تمثيل في تجمع تعز، معبّرًا عن ثقته بقدرة النادي على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية تقوده نحو التأهل إلى دوري الدرجة الأولى.

كما جدد المحافظ اهتمامه ومتابعته لمشروع تعشيب ملعب النادي العاصمي، ووجّه بتقديم دعم مالي لمساندة مشاركة الفريق في تجمع تعز، في إطار توجه قيادة المحافظة لتعزيز الحضور الرياضي لشبوة على المستوى الوطني.

حضر اللقاء مدير الاتحادات والأندية بمكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ عوض سالم بساره، والأمين العام للنادي الأستاذ لطفي باجمال، وأعضاء مجلس الإدارة: هاشم النخور، وخليل مبارك سالم، وسالم الخضر باعلي .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لنادي تضامن شبوة صباح غدٍ الثلاثاء متجهة إلى مدينة تعز، حيث تنطلق منافسات دوري الدرجة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر 2025م . وقد أُدرج نادي تضامن شبوة ضمن المجموعة الرابعة (تجمع تعز)، التي تضم أندية : الشعلة عدن، الرشيد تعز، تضامن شبوة ، العين أبين، والسد مأرب.

ويأمل الشارع الرياضي في شبوة أن يقدم نادي التضامن مشاركة قوية تليق بتاريخ النادي العريق وسمعة المحافظة، وأن يحقق تطلعات جماهيره في المنافسة والصعود الى الدرجة الأولى موقعه الطبيعي .