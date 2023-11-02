هذا سعر فستان ياسمين صبري الذي تألقت به في موسم الرياض .. من تصميم سعودي!

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري في افتتاح موسم الرياض 2024 حديث الجمهور، اذ تألقت بفستان أسود اللون مزود بقفازات، ومزين بورود باللون الذهبي، من تصميم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، وهو ضمن مجموعة ربيع وصيف 2024 للملابس الراقية، ويصل سعر الفستان الى 2990 دولار أميركي، أي ما يعادل 92471 جنيه مصري.
وتركت ياسمين صبري شعرها منسدلاً، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وحملت حقيبة صغيرة من تصميم دار ديور الشهيرة، يقدر سعرها بآلاف الدولارات، وانتعلت حذاء مفتوحاً بكعب عالٍ باللون الاسود.
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