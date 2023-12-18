ميرنا وليد - بيروت - استقبلت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي مولودتها الخامسة، وأطلقت عليها اسم "بنين". وكتبت هيا الشعيبي على صفحتها الخاصة : "الحمد لله على هذه البشارة التي تغيث القلب، الحمد لله الذي وهبني روحاً من روحي ونبضاً آخر لقلبي، بنين هاني الطباخ، حضنتك باسم الذي وضعك بقلبي قبل أن تراك عيني، اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا".

يذكر ان خبر حمل هيا الشعيبي حاز على الكثير من التفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانها حملت بعمر الـ 44 عاماً وهذا الطفل هو الخامس لها.

كانت هذه تفاصيل خبر هيا الشعيبي تستقبل طفلتها الخامسة بعمر الـ 44 ! وهذا الاسم الذي اختارته لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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