مي عمر بـ"الأحمر" في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بـ فستان باللون الأحمر، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة يا حلوين، أتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالسلام والحب والأهم من الإنسانية ".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "أيقونة الجمال والأناقة، كل سنة وأنتي معانا، جمالها في عالم تاني، أجمل امرأة على وجه الأرض، كل سنة وأنتي منورة حياتنا، ماشاء الله تبارك الله، ملكة".

يذكر أن الفنانة مي عمر، تعاقدت على فيلم جديد بـ عنوان "الغربان".

فيلم الغربان، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، والعمل إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني .

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.

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