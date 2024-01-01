شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى ونور محمود يشاركان فى الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانان نور محمود وإيهاب فهمى فى الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على قناة dmc، حيث يقدم نور محمود وايهاب فهمى شخصيتين جديدتين على أحداث العمل الذى تم عرض الجزء الأول منه فى شهر يناير الماضي وحقق نجاحًا لافتًا.

وكانت قناة dmc قد كشفت عن برومو تشويقي للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، المقرر عرضه قريبًا على شاشتها، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل الذي عرض في يناير 2023.

مسلسل وبينا ميعاد من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.