محمد فؤاد بتصريحات نارية.. لهذا السبب ابتعد عن الساحة وهل رفض إحياء زفاف هنيدي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الفنان المصري محمد فؤاد ضيفاً على برنامج “كلام الناس” الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين عز، بتصريحات نارية حول العديد من الأمور الفنية والخاصة.

وحذّر محمد فؤاد المشاهدين من الخضوع لعمليات شفط الدهون دون مبرر طبي، مؤكداً أنه لجأ إليها أكثر من مرة لتخفيض وزنه، ولم تجد نفعاً، وقال إنه جرب في المرة الأخيرة جراحة تكميم المعدة، رغم أنه أن تلقى آراء صادمة عنها، إلا أن الأمور تمت معه على خير. ونوه بأنه كان مضطراً لإجراء العملية ليتمكن من مواصلة عمله، وتفادي الدخول في مشكلات صحية، مؤكداً أنّ مثل هذه العمليات تتطلب التزاماً شديداً من قبل من يجريها.

وقال محمد فؤاد، إنّه ظل فترة طويلة (قبل عامين) يتعمد فيها عدم الظهور على الساحة الفنية، وبرر موقفه بقوله: “الناس بيبقوا قاصدين يخبوا الحاجة الحلوة ويظهروا الحاجة الوحشة”.

وأضاف أن الأمور غير الجيدة التي هي تصنع التفاعل وتثير الجدل، ما يجعل البعض يحرص على إظهارها، ما دفعه للاختفاء فترة طويلة.

وأشار فؤاد إلى أنه كان ضحية الشائعات والأخبار الزائفة والترند متابعاً: “أنا قلت مش هغني وأنا مش مبسوط ومش هغني بالعافية، لإني عمري ما غنيت وأنا مش مبسوط”.

ونفى محمد فؤاد، صحة الأخبار المتداولة حول رفضه إحياء حفل زفاف الفنان محمد هنيدي، مؤكدا إنّه لا تجمعه أي صداقة مع الفنان الكوميدي، ولا يتقابلان خارج مكان التصوير إذا جمعهما عمل مشترك.

وأشار إلى أنّ هنيدي لم يدعه لحضور حفل زفافه، ونوه بأن البعض ظن بأن علاقة صداقة يجب أن تجمع بينهما بسبب فيلمهما المشترك «إسماعيلية رايح جاي»، وسئل عن السبب الذي يجعله صديق هنيدي، فأجاب قائلا: «وليه نبقى صحاب يعني».

وتابع محمد فؤاد قائلاً أن محمد هنيدي كان يريد أن يضع اسمه على التتر خلف اسمه، ولكنه رفض لوجود بطلة نسائية في العمل، موضحا: «كنت بصحى من النوم عشان يجي التصوير، وكان يمشي يقول إن فيلم إسماعيلية رايح جاي هيفشل ودا محصلش الحمدلله وحقق نجاح كبير، وأنا اللي صممت بوستر الفيلم بإيدي وحطيته قبل مني، يجي هو ويطلع يقول كلام ملوش لازمة في البرامج، ويشرفني أنه يكون صحبي ولكن مش بالعافية، وعمرنا ما كنا أصحاب».

وحرص محمد فؤاد، على توجيه نصيحة للسيدات لحماية بيوتهن، مؤكدًا أنه يجب على المرأة ألا تكشف سر زوجها لأهلها حتى لا ينكسر أمامهم، وعليها أن تسيطر على نفسها، وأضاف: إوعي تحكي حاجة بينك وبين جوزك لأبوكي، أو لأهلك، المشاكل بتبدأ لما السر اللي بينكم بيخرج”.

وتابع محمد فؤاد: “جوزك ما بيسامحش فيها أبدًا، فلازم تمسكي نفسك وتحتفظي بالسر، هو نفسه هيقدر إنك حافظتي عليه، لأنه دايمًا بيكون عايز شكله كويس قدم أهلك”.

وقالت “ياسمين” في مقدمة الحلقة عن محمد فؤاد: حلقة استثنائية مع نجم استثنائي، أسطورة من أساطيرنا الفنية اللي كلنا بنفتخر بيها لو اتكلمنا عن الغناء تقريبًا مفيش نجم قدر يحقق نجاحه طوال الـ 30 سنة اللي فاتت، ألبوماته دايمًا كانت بتحقق أعلى مبيعات، أغانيه مهما تطول السنين لسه كلنا حافظينها ونرددها لحد النهاردة، لو اتكلمنا عن التمثيل فهو صاحب أهم نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية، وبطل الفيلم اللي بسببه ظهر جيل كامل من النجوم الشباب اللي بيسيطروا على الساحة الفنية لحد النهاردة”.

ورد “فؤاد” عليها، قائلاً: “رافعة راسنا انتي على طول، وانتي نجمة كبيرة وعاملة حالة ولازم تلاقي طوب كتير بس ربنا معاكي، مفيش حد بينجح من الهواء، وماردتش أطلع معاكي قبل كده عشان كنت تخين أوي الحمد لله انها محصلتش.