أحمد عز يكشف عن أمنياته في 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبل النجم أحمد عز العام الجديد 2024 في مدينة الرياض، حيث يستكمل تصوير الجزء الجديد من فيلم “ولاد رزق”، وكشف عن أمنيته في الاستمرار بتقديم أعمال فنية تسعد الجمهور، وأكد أن نجاح فيلمه “كيرة والجن” ينسب أولاً إلى مخرجه مروان حامد.

وأضاف أحمد عز في مداخلة هاتفية ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي: “منذ بدايتي الفنية وأنا لدي الطموح والرغبة في تقديم العديد من الأعمال الفنية المهمة والمتميزة والتي تنال احترام واستحسان الجمهور، وحتى الآن لدي نفس الطموح، وما يدفعني للاستمرار هو تقدير الناس وسعادتهم بما أقدمه، إضافة للجوائز التي يحصل عليها أي عمل فني أشارك به هي مصدر فخر وسعادة لي وهي نعمة كبيرة من ربنا”.

وتابع أحمد عز: “نجاح فيلم كيرة والجن في 2023، سببه وجود مخرج كبير بحجم مروان حامد وأيضاً كوكبة من الممثلين الكبار وعلى رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، وهدفنا كان تقديم علامة مهمة وبارزة في تاريخ السينما”.

وعن نصيحته التي يوجهها للفنانين في بداية مسيرتهم الفنية، أجاب بأن نؤمن بموهبتنا ونجتهد، وأن النجومية لها ثمن وندفعه من خلال حياتنا الشخصية.

وعن مشاريعه في العام الجديد 2024 أشار أحمد عز: “متواجد حالياً في الرياض لتصوير تجربة جديدة من فيلم أولاد رزق، وأيضاً هناك مشروع عمل فني آخر وفيلم آخر جديد في القاهرة، وفي الغالب لن أستطيع اللحاق والمشاركة في عمل درامي في رمضان بسبب ضيق الوقت”.

وكشفت هيئة الترفيه السعودية مؤخراً عن أولى مفاجآت فيلم “ولاد رزق 3″، بعد الإعلان عن انضمام بطل العالم الأسطوري تايسون فيوري لنجوم الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف، وحسب تصريحات سابقة لمخرج العمل طارق العريان تتبقى مفاجأة أخرى، إضافة إلى نجمة عالمية تعهدت هيئة الترفيه بالتعاقد معها ضمن خطتها لدعم إنتاج الفيلم الذي يتم تصويره حالياً في مدينة الرياض.

وشارك معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه صورة تجمع بين بطل العالم الأسطورة تايسون فيوري وأحمد عز والمخرج الكبير طارق العريان وفريق تصوير الفيلم في الرياض، حيث من المقرر عرض جزء من النزال التاريخي في “موسم الرياض” بين تايسون فيوري وفرنسيس نغانو، ضمن أحداث الفيلم، على أن يتم توظيف الأحداث ضمن السيناريو بعد الاطّلاع على تفاصيل موسم الرياض.

وكشف صناع الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” سر تصوير المشاهد الأولى بالتزامن مع لحظات افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، مؤكدين أن مراسم الافتتاح وبعض الفعاليات التي أقيمت، وبخاصة نزال “أشرس رجل على وجه الأرض” بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، تمثل حدثاً محورياً في قصة الجزء الثالث الذي يحمل اسم “القاضية”، ومن المتوقع أن يكون بعض نجوم الافتتاح هم ضيوف شرف، الفيلم الذي يتم تصويره في الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية.

وأضاف صناع الفيلم أن الحبكة الدرامية للجزء الثالث تعتمد بشكل كامل على فعاليات حفل افتتاح موسم الرياض، لأنه بداية أحداث مهمة “ولاد رزق” وخروجهم للعالمية، بعد استغراق الأجزاء السابقة في معارك محلية، ولهذا كان من المهم تواجد النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم، لتصوير مشاهدهم وسط أجواء حقيقية لا يمكن تعويضها.

وحول غياب أحمد الفيشاوي، أوضحت الشركة المنتجة أن الفيشاوي ملتزم بتصوير فيلم آخر في القاهرة، ولكنه سينضم لاحقاً لأبطال “ولاد رزق”، وله دور محوري في الأحداث.

وسبق أن كشف السيناريست صلاح الجهيني، عن أول صورة من كواليس اليوم الأول لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام “أولاد رزق” في مدينة الرياض، وضمت كل نجوم العمل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم مع المخرج طارق العريان، وغاب من أبطال الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي المتواجد حالياً في القاهرة لتصوير مشاهد فيلم “السيستم” مع النجمة نسرين طافش.

وكشف السينارست صلاح الجهيني مؤلف «أولاد رزق» عن الاسم المميز للجزء الثالث وهو “الضربة القاضية”، ونشر أول صورة تجمع أبطال العمل منهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم والمخرج طارق العريان وعلق عليها قائلاً: «أول أيام تصوير فيلم ولاد رزق 3 القاضية بمدينة الرياض».

وسبق أن أثار صلاح الجهيني أجواء من الغموض حول أحداث الجزء الثالث مؤكدا أنها ستأتي مخالفة تماما لقصة الجزئين السابقين وقال: انسى كل اللي تعرفه عن ولاد رزق وابتدي من الاول، بس اوعى، اوعى تسلم دماغك لحد فيهم.

وكشف طارق العريان، عن مفاجآت عديدة سيشهدها الجزء الثالث من سلسلة أفلام “أولاد رزق”، مؤكداً أن دعم هيئة الترفيه السعودية لن يكون مادياً وحسب، وإنما سيمتد ليضمن مشاركة نجوم عالميين، إضافة لظهور عدد كبير من النجوم العرب كضيوف شرف.

وأضاف طارق العريان خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنّه سيكون من المتاح تصوير مشاهد من العمل في البوليفارد وكذا عدد من شوارع العاصمة الرياض.

وحول الوصول بمستوى مشاهد الأكشن للمستوى العالمي قال طارق العريان: الأكشن إلى نقدر نعمله في السعودية مش حاجة مفتعلة إحنا عايزين نرتفع بمستوى الفيلم، إن شاء لله الإيرادات تبقى كبيرة فنقدر نصرف بعد كده ونحقق إيرادات أكبر.

وأضاف العريان: سنقوم بتصوير ولاد رزق 3 بكاميرات ومعدات عالمية محترفة، ليس متوفرة إلا في بعض أفلام هوليوود المهمة، منها كاميرا متوفر منها فقط 40 نسخة في العالم، وسنرى جودة عالية جدًا على طريقة أفلام عالمية استعملوا بها نفس الكاميرا منها Barbie وJoker وJohn wick.

واستكمل: سنستعين كذلك بمصممين معارك عالميين لتقديم مشاهد الأكشن في الفيلم، والتي ستكون بتقنيات حديثة لم تقدم من قبل بأفلام العالم العربي، حيث نلجأ دائماً إلى تقديم أفلام أكشن كوميدية بسبب عدم قدرتنا على تقديم أكشن على مستوى عالمي.

وأضاف: “قدرنا نوفر طائرة مسيرة قادرة على حمل كاميرا أكبر حجما، وجودة صورتها أعلى، لأن الطائرة الموجودة في مصر تحمل فقط كاميرا صغيرة وجودتها أقل دائماً”.

وردا على سؤال عن المدة المتوقعة لتصوير الفيلم، قال المنتج موسى عيسى: “متخيلين التصوير في السعودية يستمر من شهر إلى 5 أسابيع بسبب مشاهد الأكشن، وفي مصر 4 أسابيع على الأقل”.

وأوضح طارق العريان: معانا آسر ياسين كضيف شرف وماجد الكدواني وإياد نصار، بالإضافة إلى سيد رجب، وهيئة الترفيه مساعدة جدًا في التوزيع، ودي حاجة هتعلي الإيراد جدًا.

ووافقت هيئة الترفيه السعودية، على دعم فيلم ولاد رزق – الجزء الثالث، مع الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان، ذلك بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار لهذا العمل الجديد، بما يتخطى 90 مليون جنيه مصري.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم “ولاد رزق” عرض عام 2015 وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وأحمد داود ومحمد ممدوح ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وعرض فيلم ولاد رزق 2 عُرض في 2019، ويحتل المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما بأكثر من 100 مليون جنيه حققها وقت عرضه.