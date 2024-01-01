سوسن بدر بالفيديو: الزواج في أي عمر مش عيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الزواج ليس مطروحاً على قائمة خططها للعام 2024، حرصت النجمة سوسن بدر على تأييد حق أي شخص بأي عمر في الارتباط مجدداً، وقالت: لست ضد الفكرة، الحب والزواج مش عيب أو حرام للست أو الرجل في أي سن، وأشارت إلى أنها قدمت العديد من الأعمال التي أعجبت الجمهور خلال عام 2023، واصفة 2023 بأنها «سنة سعيدة لها على المستوى الشخصي».

وأضافت سوسن بدر خلال لقاء لبرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة»،، أنها سعيدة بدخول أحفادها للجامعة، مشيرة إلى أن تواصلهم الدائم معها دليل على المحبة.

وقالت سوسن بدر إلى إنها تنسى اللحظات غير الجيدة أولاً بأول، معقبة: «ده فضل من ربنا إننا منشيلش في قلبنا، ونفسي ميبقاش في وجع عند حد أو حزن أو ألم أو حروب في 2024».

وتمنت سوسن بدر أن تقديم المزيد من الأدوار المتنوعة في العام 2024 قائلة إنها تتمنى العودة لتقديم أدوار كوميدية، والظهور على خشبة المسرح مرة أخرى.

وحول رغبتها في تكرار تجربة الزواج قالت سوسن بدر: الزواج في 2024 ليس من ضمن أحلامي، لكني لست ضد الفكرة، الحب والزواج مش عيب أو حرام للست أو الرجل في أي سن».

وواصلت قائلة: الزواج ليس من متطلباتي الآن، لكن لو خطر على بالي معنديش مشكلة إطلاقاً ومش شايفة إنه عيب أو حرام».

ووجهت سوسن بدر، رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام مع بداية عام 2024، قائلة: عادل إمام أنت أستاذنا وهتفضل طول عمرك أستاذنا، وحشتنا ووحشني أوي وكل سنة وأنت طيب وحاضر وبتعلمنا طول الوقت بتراث فني كبير وتراث إنساني أنت سيبتهولنا”.

وتابعت: “أنا أول واحدة اتعلمت منك الإنسانية والفن كل الحاجات الحلوة في المسرح والسينما والدراسة لأني كنت أكتر حد قريب منك”.

يذكر أن سوسن بدر شاركت في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ببطولة مسلسل “جميلة” مع النجمة ريهام حجاج، وشارك في بطولته كلٌ من عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، يسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف ايمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشاركت سوسن بدر بنفس الموسم في بطولة مسلسل بابا المجال من إخراج وتأليف أحمد خالد موسى وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة وجومانا مراد.