شمس تتألق ليلة رأس السنة في بغداد.. ومفاجأة قريبة لجمهورها العراقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت النجمة الكويتية شمس العام الجديد مع جمهورها العراقي والعربي في حفل غنائي كبير في نادي اليرموك الترفيهي في العاصمة بغداد وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس.

وكما عودت الجمهور في كل حفلاتها، استغلت شمس كل دقيقة خلال أدائها على المسرح لتضفي السعادة والطاقة الإيجابية على الحضور بالرقص والهيصة والغناء.

قدّم شمس خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، خاصةً أن هذا الحفل جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنياتها العراقية في السنوات الأخيرة ومنها “تاتي” و”اطق إصبع” وتصدّرها المراتب الأولى بين الفنانين الأكثر استماعًا لدى الجمهور العراقي.

وشكرت شمس المحبين الذين جاؤوا للقائها في بغداد من مختلف الدول القريبة والبعيدة ويبدأوا معها عامهم الجديد، ونشرت صوراً من الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: “فرح وحب وعيد.. كذا كانت أجواء حفلتنا أمس مع أحلى جمهور بالعراق، أتمنى تكون كل أيامكم فرح وسعادة يا أغلى ناسي”.

على صعيد آخر، كانت الفنانة شمس قد أعلنت مؤخراً عن استعدادها لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “رجال ونص” قريباً، وقالت أنها “أغنية صاروخية عراقية ضيم وظلايم”.

وتواصل شمس حصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “عايزة بحر” التي حققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال شهرين من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.