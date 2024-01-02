ممثلة مصرية شابة ترتدي الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية الشابة هدي الإتربي عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لها وهي ترتدي الحجاب الأبيض.

ولاقت صور هدى الكثير من التفاعلات من قبل المتابعين، واعتقد البعض أنها ارتدت الحجاب بالفعل لكن اتضح أنها كانت تؤدي مناسك العمرة.

يذكر أن من أحدث أعمال هدى الإتربي مسلسل ضرب نار الذي عرض في شهر رمضان المبار وهو بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، اسراء رخا، أحمد غزي، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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