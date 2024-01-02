لجين عمران تنسحب من هذا البرنامج والجمهور يسأل عن السبب

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران الجمهور بـ انسحابها من الموسم الثاني من برنامج "دبي بلينغ" الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

الا ان لدين عمران لم تكشف عن سبب اتخاذها هذا القرار عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ ان العديد من المتابعين ارادوا معرة سبب انسحابها من البرنامج.

على صعيد آخر كان قد أبهرت لجين عمران الجمهور مؤخرا بإطلالتها بفستان طويل لامع باللون الفضي، وبكمين طويلين مزينين بالريش الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.

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