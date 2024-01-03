انهيار دنيا بطمة بالبكاء بعد قرار حبسها عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

انهارت الفنانة دنيا بطمة، بالبكاء في أول تعليق لها بعد الحكم بحبسها لمدة عام.

وفي أول تعليق لدنيا بطمة، ظهرت في فيديو "لايف" باكية، عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: " "أنا معرضة لمؤامرة كبيرة، ولكن الله فوق يشوف، وهيجيب لي حقي ومش هقول التفاصيل بس كل شيء هينكشف وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة".

وأضافت دنيا بطمة: "كدب وخبث وناس تغدر بيك، الحمد لله، ببكي لإني مش عارفة أعمل إيه، حاولت مبكيش لكن مقدرش، أنا إنسانة أنا مش جماد، عمركوا ما تيأسوا أو تقولوا إن دي آخر الحياة، امسحي دموعك واقفي وكملي طريقك، لأن عندك عائلتك وأنا دلوقتي معنديش إلا عائلتي".

وأصدرت محكمة النقض المغربية، قرارًا برفض النقض الذي قدمته الفنانة دنيا بطمة في القضية التي اتهمت فيها والمعروفة إعلاميًا بقضية "حمزة مون بيبي".

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الذي صدر ضدها في عام 2020، وهو السجن لمدة عام، وذلك بعد أن ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق "سناب شات".

وكان آخر أغاني المطربة دنيا بطمة فيديو كليب أغنية "المارياج" التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".