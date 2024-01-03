نبيل الحلفاوي يعلق على انقطاع الكهرباء: "تخفيف الأحمال وقف حال كفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن استيائه من استمرار انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "x": "تخفيف الأحمال وقف حال كفاية، المدة زادت عن الحد،

ندور على حلول تانية تخفف الأحمال على الناس مش على الكهرباء".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي فيلم "تسليم أهالي"بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عبدالله مشرف، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.

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