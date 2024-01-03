شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج الفنان إكرام عزوز عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة التي مقررا انطلاقها خلال الفترة من 27 أبريل وحتي 1 مايو بتونس ، وتتكون اللجنة من الفنان العراقي غانم حميد كرئيس للجنة، أما الأعضاء فهم : الفنان السعودي إبراهيم عسيري ، الفنان ريان قروي ، الفنان والمخرج الليبي محمد الصادق .

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج هو مهرجان متخصص في تقديم عروض المونودراما من مختلف دول العالم ، والمونودراما هي مسرحية يقوم بتمثيلها ممثل واحد يكون الوحيد الذي له حق الكلام على خشبة المسرح. فقد يستعين النص المونودرامي في بعض الأحيان بعدد من الممثلين، ولكن عليهم أن يظلوا صامتين طول العرض وإلا انتفت صفة "المونو" ، وهي كلمة يونانية الأصل" mono " بمعنى واحد .

المونودراما هي شكل مسرحي منتشر في شتي أرجاء العالم، وكذلك له العديد من المهرجانات الفنية التي تحتفي به منها: مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، وفي عام 1992، قام الفنان الفلسطيني أسامة مصري، بتأسيس أول مهرجان للمونودراما في مدينة حيفا، وقد أطلق عليه أسم «مسرحيد» وهو مزج لكلمتين «مسرح» و«وحيد»، ومنذ ذلك اليوم أخذ الكثير من المسرحيين يطلقون هذه الكلمة على المونودراما.. ومهرجان مسرحيد أقيم لمدة سنتين في حيفا، وبعد توقف لمدة 8 سنوات، عاد للظهور مرّة أخرى في مدينة عكا عام 2001، وقد استمر منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، ويتولى رئاسته الفنية الفنان أسامة مصري .