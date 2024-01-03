شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "الحريفة" ضيوف "معكم منى الشاذلي" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلّ أبطال وصناع فيلم "الحريفة" ضيوفاً على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة غدا الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة ON، ويظهر فى الحلقة نجوم الفيلم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، والكابتن أحمد حسام ميدو، بالاضافة إلى المنتج طارق الجنايني، والسيناريست إياد صالح ومخرج الفيلم رؤوف السيد.



نور وكزبرة وغزى مع منى الشاذلى

ويتحدث أبطال وصناع "الحريفة" عن كواليس العمل، وأبرز التحديات التى واجهتهم خلال تصوير الفيلم.

وفي جو من البهجة والمرح يخوض أبطال الحريفة مجموعة من الألعاب والمسابقات التي حازت على تفاعل جمهور البرنامج داخل الاستوديو.

ويتحدث الكابتن أحمد حسام ميدو عن تجربته الأولى فى التمثيل، وكيف استعد لأداء دور "أستاذ شلش" ضمن أحداث الفيلم.

كما يكشف أبطال الفيلم أسراراً عن كواليس الفيلم ومواقف طريفة جمعتهم، كما تتضمن الحلقة ألعاباً وتحديات بين الضيوف.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.