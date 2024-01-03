عمرو يوسف ينضم لمسلسل جديد بعنوان "أعراض انسحاب"

ميرنا وليد - بيروت - تعاقد الممثل المصري عمرو يوسف على بطولة مسلسل جديد بعنوان "أعراض انسحاب" مؤلف من 15 حلقة وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج أحمد صالح ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.



وشارك الممثل المصري عمرو يوسف في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "الكتيبة 101" الذي شارك في بطولته كل من الممثل المصري آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبد المغني، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة.