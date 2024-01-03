ليال عبود تضج أنوثة بفستان أحمر جذاب .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ليال عبود مجموعة من الصور الجديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



ليال ارتدت فستاناً أحمر شديد الانوثة والجمال، والفستان مزين بالأحجار والباييت، كما أنها رفعت شعرها بطريقة أبرزت ملامح وجهها واعتمدت ماكياجاً جذاباً.

وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية ليال عبود لموقع الفن أنها صورت فيديو كليب جديد مع الفنان السوري علي الديك لاغنية تحمل عنوان " ع الحب ستوب" كلمات أحمد قصيبي و توزيع روجيه ابي عقل و الحان علي الديك أما اخراج العمل فهو للمخرج اللبناني عادل سرحان .

و قالت ليال أن تعاونها مع علي الديك في ثنائيات غنائية وحفلات كانت له ثماره على مدار سنوات وأن ما يجمعهما هو الصداقة والثقة والعمل على الوصول الى إنتاجات جيدة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الموجود في الساحة الفنية من أعمال غنائية .

و أضافت أن تجددها في التعاون مع علي الديك لم يسبب اي تكرار او ملل لدى جمهورها بل بالعكس كانت هناك مطالبة لاعادة لقائهما في أعمال جديدة وقالت : المهم أننا تجددنا و لم نقف في مكان محدد وهنا سر النجاح الذي نحققه سوياً في كل مرحلة من المراحل .