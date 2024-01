كاسيت 90|أبرز ألبومات فرقة البوب السويدية Ace of Base وقصة تفرق أعضاءها

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم حفل كاسيت 90 المغنية السويدية جيني إحدى أعضاء فريق البوب السويدي Ace of Base، وتتواجد للمرة الأولى في السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض .

وفي السطور الآتية نستعرض أبرز المعلومات حول جيني وتاريخ فريق البوب Ace of Base

كانت لـ جيني كتابات وأغاني منفردة، لكن انطلقت شهرتها حين انضمامها لفرقة Ace of Base، التي تكونت في 1987 وتتألف من 4 أعضاء هم أولف إكبيرج والإخوين جوناس بيرجرين وجيني بيرجرين،

صدر ألبوم الفرقة الأول عام 1993 وبيع أكثر من 50 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وكان أشهر أغانيه ALL THAT SHE WANT

كان من أبرز ألبومات فرقة Ace of Base

Happy Nation / The Sign (1992/1993)

The Bridge (1995)

Flowers / Cruel Summer (1998)

Da Capo (2002)

The Golden Ratio (2010)

استمر نشاط فرقة Ace of Base حتى 2012، حيث اعلن أعضاءها اهتمامتهم بأشياء حياتية أخرى، وفي 2015 تم إصدار فيلم وثائقي عنهم وتم عرضه على التلفزيون السويدي الرسمي.

تفكك فرقة ace of age

أخذ أعضاء الفرقة في الانسحاب منها تدريجيًا بدايةً من 2012، وقدمت جيني عدد من الحفلات بإسم jenny from ace of age.

ومن المقرر أن يقام الحفل غدا الخميس 4 يناير على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، ويضم حفل كاسيت 90 9 نجوم “محمد فؤاد، إيهاب توفيق، مدحت صالح، هشام عباس، مصطفى كامل”، بجانب الفرق الأمريكية الشهيرة" Aqua، مع المغنية الشهيرة jenny from ace of base والمغني haddaway"

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

