جائزة المكسيك الكبرى: نوريس أول المنطلقين

الرياص - اسماء السيد - مكسيكو : ينطلق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الأحد من المركز الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما تصدر الجولة الثالثة من التجارب الرسمية السبت على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيس في مكسيكو.

وتفوق نوريس، ثاني الترتيب العام، على سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون، فيما جاء سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل رابعا.

وجاء سائق ريد بول وبطل العالم في الاعوام الاربعة الاخيرة الهولندي ماكس فيرستابن، ثالث الترتيب العام، خامسا، فيما حل ائق ماكلارين الثاني الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر بطولة العالم، ثامنا، لكنه سينطلق من المركز السابع مستفيدا من عقوبة التراجع خمسة مراكز فرضت على سائق وليامس الاسباني كارلوس ساينس جونيور الذي حل سابعا في التجارب الرسمية، وذلك لاصطدامه بسائق مرسيدس الايطالي كيمي أنتونيلي خلال سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى الأحد الماضي.

ويتأخر نوريس بفارق 14 نقطة عن بياستري في بطولة العالم للسائقين، فيما يتخلف فيرستابن بفارق 40 و26 نقطة عن الأسترالي والبريطاني على التوالي.

وقال نوريس الذي سينطلق من المركز الاول للمرة الرابعة عشرة في مسيرته الاحترافية: "أنا سعيد جدا بعودتي إلى مركز الانطلاق الأول، لقد مرّ وقت طويل (في بلجيكا نهاية تموز/يوليو). إنها عادةً واحدة من تلك اللفات التي لا تعرف فيها مكانك بالضبط، وعندما عبرت خط النهاية، كانت مفاجأة سارة".

ويأمل فيرستابن، العائد بشكل غير متوقع إلى المنافسة على لقب بطولة العالم عقب سيطرته على السباقات منذ مطلع أيلول/سبتمبر، في مواصلة زخم انتصاراته وتضييق الخناق أكثر على سائقي ماكلارين في المكسيك.

وكان فيرستابن، الساعي الى اللقب العالمي الخامس تواليا، يتأخر بفارق 104 نقاط عن سائقي ماكلارين قبل شهرين تقريبا.

وهنا نتائج الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:15.586

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:15.848

3. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:15.938

4. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:16.034

5. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:16.070

6. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:16.118

7. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:16.172

8. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:16.174

9. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:16.252

10. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:16.460