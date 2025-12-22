تكنولوجيا: Starlink تعيد خطة الـ40 دولار للملاك الجدد لأطباق Mini كأرخص خيار للإنترنت عبر الأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Starlink قريبًا لإعادة تقديم أرخص خطة ترويجية لها لملاك طبق Mini المخصص للإنترنت عبر الأقمار الصناعية أثناء التنقل.

كانت نسخة خطة Residential Lite التي بدأت بسعر 40 دولارًا شهريًا متاحة لفترة قصيرة فقط، كخدمة أساسية في المناطق ذات التغطية المحدودة، وكانت محدودة بسرعة تحميل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية.

مؤخرًا، أزالت Starlink هذه الخطة من قائمة خططها في نفس المناطق، واستبدلتها بخطة Residential Lite العادية بسعر 80 دولارًا شهريًا وسرعة تحميل تصل إلى 200 ميجابت، مما يفسر جزئيًا الزيادة الكبيرة في مساحة التغطية لهذه الخطة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعود خطة الـ40 دولار شهريًا بشكل جديد كخيار Roam بدلاً من خطة Residential، وذلك لأصحاب طبق Mini.

حاليًا، تبلغ تكلفة أرخص خطة Roam لطبق Mini 50 دولارًا شهريًا، مع حد بيانات يصل إلى 50 جيجابايت، في حين يصل سعر خطة Roam غير المحدودة إلى 165 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ مرتفع جدًا.

من خلال تقديم خطة Roam أرخص، يمكن لـStarlink زيادة انتشار استخدام طبق Mini، وهي تتخذ بالفعل إجراءات إضافية لتحقيق ذلك.

على سبيل المثال، بدأت الشركة في عرض طبق Mini مجانًا مع خطة Residential في مناطق محددة، لتضمن استمرار استخدام العملاء للخدمة أثناء السفر أيضًا.

ومع ذلك، لن تقدم Starlink الخطة الأرخص الجديدة لأولئك الذين حصلوا على طبق Mini كإيجار مجاني مع اشتراكهم في خطة Residential، نظرًا لأنهم قد استفادوا بالفعل من خصم 50% على رسوم خطة Roam لعدة أشهر.

وبالنسبة لأصحاب أجهزة Mini الذين دفعوا ثمنها، ستكون خطة الـ40 دولار مثالية، خاصة أن سرعة التحميل القصوى للطبق تصل إلى 100 ميجابت في الثانية فقط.

