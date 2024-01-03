لقاءات تثقيفية وزيارات لمجمع الأديان في احتفالات قصور الثقافة بعيد الميلاد المجيد

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدة فعاليات ثقافية ضمن برنامجها المعد بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برعاية وزارة الثقافة.

وتشهد جمعية المحافظة على التراث بالقاهرة لقاء بعنوان "ميلاد السيد المسيح.. رسالة سلام للعالم" وذلك يوم الاثنين المقبل 8 يناير في السادسة مساءً، ويقام اللقاء بحضور القمص يسطس فانوس - كاهن كنيسة العذراء والباحث في الدراسات القبطية، وذلك ضمن الفعاليات المقامة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي.

واستمرارا للأنشطة التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بمناسبة العام الجديد، تنظم الإدارة العامة لرعاية المواهب رحلة إلى منطقة مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص بالقاهرة القديمة، نهاية الشهر الحالي ويتضمن برنامج الرحلة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب جولة تفقدية في قلب المنطقة التي تعد قبلة للديانات السماوية الثلاث، لما تشمله من مناطق تاريخية وأثرية، من أبرزها الكنيسة المعلقة، حصن بابليون والمتحف القبطي، إلى جانب المعابد اليهودية والمساجد ذات الطابع المعماري الفريد.

والمعروف أن منطقة القاهرة القديمة شهدت في الآونة الأخيرة أعمال تطوير عدة ضمن مشروع مسار العائلة المقدسة، من أجل تعزيز قيم المحبة والإخاء والسلام.

قصور الثقافة تقدم تجارب ملهمة في "ملتقى المبدعات" بالمنيا

من ناحية اخرى، نظم نادي أدب قصر ثقافة المنيا لقاء بعنوان "ملتقى المبدعات" ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر يناير الحالي برعاية وزارة الثقافة.

استضاف اللقاء الذي أداره الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادي الأدب، مجموعة من السيدات اللاتي ساهمن في إثراء الحركة الثقافية بمحافظة المنيا خلال العام الماضي، وذلك لتكريمهن، ومناقشة عدد من القضايا التى تهم المرأة.

واستهلت الأديبة ابتسام الدمشاوي، اللقاء بحديث عن المرأة المصرية القادرة على تخطي الصعاب، وتعد نموذجا مشرفا في المجالات الحياتية كافة،

وأضافت أن هناك عددا كبيرا من النماذج النسائية التي أبدعت وأعطت في مجتمعها بلا حدود من أبرزهن الأميرة فاطمة إسماعيل التى عُرفت بالأم الروحية للتعليم الجامعي، بعد أن تبرعت بالأرض التى كانت تملكها لإقامة كليات جامعة فؤاد الأول العريقة (جامعة القاهرة حاليا)، وهناك سميرة موسى عالمة الذرة المصرية، والمناضلة جميلة أبو حريد بالجزائر، وخديجة عريب أول عربية تترأس برلمانا أوروبيا، وصفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول والملقبة بأم المصريين لكفاحها ضد الاحتلال البريطاني، وخروجها في المظاهرات من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919.

وأشارت "الدمشاوي" أن هناك عددا كبيرا من السيدات المبدعات من محافظة المنيا من أبرزهن هدى شعراوي، الكاتبة نعمات أحمد فؤاد، والفنانة سناء جميل، وغيرهن الكثيرات، واختتمت حديثها بذكر دور قصور الثقافة في اكتشاف المواهب الأدبية من خلال الورش التي تنظمها أندية الأدب، وهو ما أكدت عليه الشاعرة جيهان فخري خلال كلمتها.

من جانبها تحدثت د. نجاح التلاوي عن تجربة مشاركتها في مؤتمر الطفل الأول ومؤتمر طفل الصعيد، كما قدمت الشاعرة نورا عمر تجربتها الشعرية والمصاعب التي واجهتها وكيف تمكنت من تجاوزها.

وأكدت الفنانة د. رانيا عليوة مدير عام الفرع ضرورة التوفيق بين الإبداع والعمل الوظيفي فيما تحدثت د. زينة عبد التواب عن الحالة النفسية للشاعر أثناء الكتابة، بينما تحدثت حسناء شحاتة مسئول الإعلام بإقليم وسط الصعيد الثقافي، عن تجربتها في مجال العمل وسبل تطويره، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والأحداث.

كما شهد اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عرضا فنيا لفرقة كورال الأطفال، تضمن باقة متميزة من الأغنيات الطربية التي تفاعل معها الحضور، بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.

أعقب ذلك تكريم المشاركات في اللقاء، وعدد من النماذج النسائية اللاتي أثرن في العمل الثقافي، واختتم اليوم بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية لمجموعة الشعراء منها "حلفت لك" لمحمد حكم، "مش مكانك" لمديحة حمدي، وألقى إبراهيم علي قصيدة بعنوان" حوار مع النفس"، وألقت زينة عبد التواب قصيدة بعنوان "قوة بعد كسر"، بينما قدم صافي الجازوي قصيدته "بحب مصر" وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.