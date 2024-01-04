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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "بين السطور" على قناة ON قريبا ضمن أعمال الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر
مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل بين السطور
وتجسد صبا مبارك فى أحداث مسلسل "بين السطور" شخصية مذيعة شهيرة، لتعود صبا مرة أخرى إلى دور المذيعة الذى قدمته سابقاً في مسلسل "حق ميت" مع حسن الرداد والذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2015، حيث جسدت شخصية المذيعة نهال مفيد الذى تكشف تفاصيل أبرز القضايا.
أما أحمد فهمى فكان فقدم مؤخراً حكاية "الفريدو" من 10 حلقات، عن كتاب كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.
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