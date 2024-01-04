شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "بين السطور" على قناة ON قريبا ضمن أعمال الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة ON مسلسل "بين السطور" بطولة النجم أحمد فهمي والفنانة صبا مبارك، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.



مسلسل بين السطور

وتجسد صبا مبارك فى أحداث مسلسل "بين السطور" شخصية مذيعة شهيرة، لتعود صبا مرة أخرى إلى دور المذيعة الذى قدمته سابقاً في مسلسل "حق ميت" مع حسن الرداد والذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2015، حيث جسدت شخصية المذيعة نهال مفيد الذى تكشف تفاصيل أبرز القضايا.