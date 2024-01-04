شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة ترثي والدتها: وجيعة كبيرة ماكنتش نتحملها لولا محبة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة التونسية لطيفة عن حزنها العميق لوفاة والدتها يوم الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض، مؤكدة أنها تعيش أوقاتا صعبة ووجعا كبيرا منذ وفاة والدتها، مقدمة الشكر لجميع من واسها وأعانها على تحمل صدمة فقدان والدتها.



لطيفة مع والدتها الراحلة

وقالت لطيفة، عبر حسابها على منصة X: "الله يرحمك يا نور العين، الله يرحمك يا غالية، وجيعة كبيرة ماكنتش نتحملها لولا محبتكم والناس اللي واسوني وخلوني نقوى على تحمل الصدمة ومرارة الوجيعة، شكرا من أعماق قلبي للناس اللي كلمتني وخففت عليا وحست بيا في الفترة الصعيبة هاذي".

وأشارت لطيفة إلى موعد عزاء والدتها، سيكون نهار الجمعة 5 يناير 2024 ابتداء من الساعة الثالثة عصر إلى الساعة السابعة مساء، وذلك بإحدى القاعات الخاصة بالعزاء في تونس.

واختتمت لطيفة تغريدتها بالشكر والامتنان لكل من ساندها وواساها في هذه المحنة، قائلة: "شكر الله سعيكم جميعا وجزاكم الله عنا خير الجزاء، شكرا لمواساتكم الكريمة واسأل الله ان لا يريكم مكروه أو حزنا على عزيز أو قريب".



لطيفة

وكانت النجمة لطيفة أعلنت وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، يوم الاثنين الماضي وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".