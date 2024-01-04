في الذكرى الثالثة لرحيل إلياس الرحباني الفن في لبنان يفتقد له ولأمثاله

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم الذكرى الثالثة لرحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، بعد صراع مع فيروس الكورونا.

في رصيد الياس الرحباني أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، من بينها حوالى 2000 أغنية عربية.

ومن أبرز الفنانين الذين كتب إلياس الرحباني أو لحّن أغنيات لهم: فيروز، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، ماجدة الرومي، وجوليا بطرس.

وألّف الرحباني الموسيقى التصويرية لـ25 فيلماً، منها أفلام مصرية ومسلسلات، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي"، ومسلسلات "ألو حياتي"، "عازف الليل" و"لا تقولي وداعاً".

نال إلياس الرحباني العديد من الجوائز الدولية المرموقة، منها "جائزة روستوك" الألمانية، وجوائز أخرى في كل من البرازيل وبلغاريا وبريطانيا واليونان.

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