تغيير لون بشرة بيونسيه أثار موجة إنتقادات وهكذا دافعت عنها والدتها

ميرنا وليد - بيروت - أثار لون بشرة المغنية الأميركية بيونسيه الجدل والتساؤلات حين ظهرت خلال العرض الأول للفيلم Renaissance التي أطلقته من أجل جولتها المقبلة وقد إتهمت بأنها عمدت الى تفتيح لون بشرتها وأنها تنكر أصلها.

هذه الإتهامات العرقية أزعجت والدة بيونسيه تينا نولز التي لا توفر فرصة للدفاع عن إبنتها الكبرى وعلقت قائلة: "أطلقت فيلم بعنوان Renaissance وكان موضوعه الثياب الفضية والشعر الفاتح وأنتم ايها المغفلون قررتم أنها كانت تهدف أن تظهر بملامح إمرأة بيضاء؟ كما أن إمرأة إتصلت بمصفف شعر بيونسيه وسألته لماذا تريد أن تبدو إمرأة بيضاء؟ فعلاً الأمر محزن".