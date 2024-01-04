شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حالة خاصة الحلقة الثانية: طه دسوقى يبحث عن حل القضية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل حالة خاصة، بفلاش باك لنديم " طه الدسوقى" وهو في المدرسة ووصوله متأخر إلى الفصل وتعنيف المدرسة له ثم سأله في الحساب ويجيب عليها في كل الأسئلة السهلة والصعبة للتعجب من ذكائه و سرعته في الرد.

وبالعودة من الفلاش باك يدخل نديم مكتب المحاماة ليبدأ رحلة حل القضية الأولى مع مجموعة من المتدربين معه أيضا وهم رام الله " هاجر السراج" وندى " لينا إيهاب" ويوسف " على السباعى " وعز " حسن أبو الروس"، وتدخل أمانى النجار " غادة عادل" مع مساعديها خالد " أحمد الأزعر " وعبير " وئام مجدى" للحديث عن أول قضية تدريب لهما و أن لا يوجد قضية سهلة و قضية صعب، وتبلغهم أن أول قضية هي قضية خلع " مدام رانيا" تتحدث معهم رانيا بعد وصولها المكتب و تقول لهم أنها تريد خلع زوجها لأنه يضربها و بعد أسئلتهم الكثيرة تبلغهم أنه عاجز جنسيا ويحاول كل منهم حل القضية وفى الاجتماع الثانى تظهر نوايا عز أنه محامي مستعد يعمل أي حاجه عشان مصلحته ويأخذ فكرة نديم كأنها فكرته بعد سماعه نديم وهو يتحدث مع رام الله في الحل، وتعنفه رام الله لانه بدون ضمير وعليه أن يقول للجميع أن الفكرة فكرة نديم.

ويذهب رجل أعمال أحمد المنباوى "حمدى هيكل" لأمانى النجار المكتب ليطلبها أن تمسك قضية كبيرة له لكن تبلغه أن ذو مشاكل و أنها تصفية حسابات وترفض ويهددها اذا لم تمسك القضية، و يأتي بفتاة لتوقع زوجها ياسر " أحمد طارق" ويصور لها ويرسل الفيديو لها.

ومسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.