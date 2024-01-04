هذا شقيق باسل خياط في "نظرة حب"

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ميرنا وليد - بيروت - ينضم الممثل علي إسماعيل الى أسرة مسلسل "نظرة حب" الذي يلعب دور البطولة فيه كل من الممثل السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.
إشارة إلى أن علي إسماعيل سيجسد خلال أحداث المسلسل، دور شقيق الممثل باسل خياط.
"نظرة حب" تأليف الكاتب والممثل السوري رافي وهبي ومن إخراج رشا شربتجي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي درامي، والعمل مؤلف من 30 حلقة.
يذكر أن مسلسل "الثمن" الذي شارك فيه الممثلون باسل خياط ورزان جمال ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان، قد حقق نسبة مشاهدة عالية جداً.
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