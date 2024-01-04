ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الأيام القليلة الماضية أخبار تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب. وقيل ان الحبيب الجديد ليس الا الدكتور تامر سليم وهو طبيب أمراض نساء والذي كان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، لفترة 8 أشهر وإنفصلا قبل أسابيع من موعد الزفاف من دون الكشف عن السبب.

وفي أول تعليق لميرهان بعد الاخبار التي انتشرت شاركت آية قرآنية : "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

ولا تزال المعلومات حول دخول شيرين في علاقة غير مؤكدة بشكل رسمي وهي لم تصرح عن الموضوع حتى الساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إرتباط شيرين عبد الوهاب بطبيب وهكذا علقت ميرهان حسين خطيبته السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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