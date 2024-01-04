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ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حفل رأس السنة 2024 في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة والتقت الجمهور المصري الذي احتفل معها بالعام الجديد.
وتعاونت بلقيس في إطلالتها بالسهرة مع الستايلست اللبناني سيدريك حداد واختار لها فستانا ذهبي اللون لامع بأكمام من تصميم Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4625 يورو اي حوالي 5053 دولار أميركي أي ما يعادل 156 ألف جنيه مصري.
يذكر ان بلقيس قررت ان تستقبل السنة الجديدة بلوك جديد واعتمدت قصة شعر جديدة واعتمدت اللوك القصير اذلي لاق بها كثيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر مرتفع لفستان بلقيس الذهبي الذي تألقت به ليلة رأس السنة .. من دار Dolce & Gabbana لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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