سعر مرتفع لفستان بلقيس الذهبي الذي تألقت به ليلة رأس السنة .. من دار Dolce & Gabbana

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حفل رأس السنة 2024 في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة والتقت الجمهور المصري الذي احتفل معها بالعام الجديد.

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وتعاونت بلقيس في إطلالتها بالسهرة مع الستايلست اللبناني سيدريك حداد واختار لها فستانا ذهبي اللون لامع بأكمام من تصميم Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4625 يورو اي حوالي 5053 دولار أميركي أي ما يعادل 156 ألف جنيه مصري.

يذكر ان بلقيس قررت ان تستقبل السنة الجديدة بلوك جديد واعتمدت قصة شعر جديدة واعتمدت اللوك القصير اذلي لاق بها كثيراً.