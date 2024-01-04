سيد رجب ينضم إلى يحيى الفخراني في “عتبات البهجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان سيد رجب على الانضمام الى أبطال مسلسل “عتبات البهجة” الذي يعود به الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى دراما رمضان بعد غياب ثلاث سنوات، منذ أن قدّم آخر أعماله “نجيب زاهي زركش”.

وجاء دخول سيد رجب الى مسلسل “عتبات البهجة” كآخر المنضمين الى فريق العمل، استعداداً للبدء بتصويره خلال الأيام المقبلة. ويشارك في بطولته: جومانا مراد ومايان السيد، وهو من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، ويتكوّن من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

يُذكر أن مسلسل «عتبات البهجة» كان مشروعاً سينمائياً يعود لعام 2009، وكان سيُخرجه المخرج عمر عبد العزيز، ومن المفترض أن يتولى دور البطولة فيه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، لكنه تحوّل إلى عمل درامي يعود به المخرج مجدي أبو عميرة الى الدراما التلفزيونية، حيث كان آخر أعماله مسلسل “قوت القلوب” عام 2020.

من ناحية أخرى، ينتظر سيد رجب عرض فيلم “مقسوم”، والذي يشارك ليلى علوي وشيرين رضا فيه الفنانون: سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتؤدي ليلى علوي خلال أحداثه شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كوّنت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في تسعينيات القرن الماضي.