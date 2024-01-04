بالصور – خالد النبوي يدعم نجله في أولى بطولاته السينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان خالد النبوي على دعم نجله الفنان نور النبوي في العرض الخاص لفيلم “الحريفة”، والذي يُعد أول بطولاته السينمائية.

وظهر النبوي على السجادة الحمراء في العرض الخاص للفيلم بجوار ابنه، وحرص على التقاط الصور التذكارية معه.

وتدور أحداث فيلم “الحريفة” حول “ماجد”، لاعب كرة القدم الذي تجبره الظروف العائلية على الانتقال من المدرسة الدولية إلى مدرسة حكومية، حيث يتعرف إلى زملاء من خلفيات مختلفة، وينضم الى فريقهم الذي يشارك في مباريات تُقام في الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعاً يحلمون بالمشاركة في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

والفيلم هو بطولة مجموعة من الشباب؛ أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجمين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، إضافة إلى نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.