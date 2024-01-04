تأخر عرضه لأكثر من عام.. أحمد فهمي يروّج لمسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الخاص في “تويتر” لمسلسله الجديد “بين السطور” والذي يشارك في بطولته مع الفنانة صبا مبارك، والمقرر عرضه عبر منصة “شاهد vip” في 28 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ونشر فهمي بوستر العمل وعلّق عليه كاشفاً سبب تأخر عرضه بالقول: “أكتر من سنة ونص اشتغلنا على المسلسل ده… وبجد تعبنا عليه في كل التفاصيل… عايز أشكر كل الأساتذة اللي اتعاملت معاهم في العمل ده من الإنتاج للإخراج للممثلين”. وأضاف: “شكراً بديع شكراً عمرو إسماعيل شكراً سارة دبوس شكراً وائل فرج شكراً مريم نعوم شكراً نجلاء الحديني… شكراً محمد علاء شكراً ناردين فرج شكراً عمر شرقي شكراً وليد فواز شكراً من قلبي ‫صبا مبارك‬ شريكتي الشاطرة الجدعة الموهوبة… وأخيراً شكراً mbc يارب يعجبكوا… قريباً”.

ويقدّم أحمد فهمي في مسلسل “بين السطور” دور وكيل نيابة يتجه الى المحاماة، مع تطورات كثيرة في شخصيته، فيما تقدّم صبا مبارك دور مذيعة، وقد صنّفت منصة “شاهد vip” المسلسل بأنه جريمة… وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، وهو مكوّن من 30 حلقة.