تقدّمت ببلاغ الى النائب العام.. زوجة حلمي بكر تصعّد الأزمة مع مصطفى كامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صعّدت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر وتيرة الأزمة مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعد تصريحاته ضدها، حيث قدّمت بلاغاً الى النائب العام ضد نقيب المهن الموسيقية تتهمه فيه بالسب والقذف.

وفي تعليقها الأول على تقديم البلاغ، قالت زوجة حلمي بكر في تصريحات صحافية: “كان لازم آخد ضد مصطفى كامل إجراء، لأن دي مش أول واقعة كان في أزمة شهيرة بيني وبينه في عام 2020 ووقتها مصطفى كان بيبتزني وأنا مش هسيب حقي علشان لازم يقف عند حده”. وأضافت: “حلمي بكر قاللي إنه مش هيسيب حقي، بعد ما يقوم بالسلامة لأن كرامتي من كرامته”.

وكان المحامي أدهم أسامة سلام قد تقدّم ببلاغ الى النائب العام، وكيلاً عن سماح عبد الرحمن محمد، وشهرتها سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر ضد مصطفى كامل، باعتباره نقيب المهن الموسيقية.

وقُيّد البلاغ المقدَّم إلكترونياً بالرقم 324 عرائض المكتب الفني للنائب العام والمقيدة بالرقم 634995 قيد الفحص باستئناف القاهرة.

وجاء في البلاغ أنه بدر من المشكو في حقه عبارات وتصريحات تمثل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب، وذلك في أكثر من موقع إخباري، مشيراً إلى أن المشكو في حقه صرحّ عبر موقع إخباري (عن انتقاده لزوجة حلمي بكر) قائلاً: “أنا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي”… كما صرح من خلال إحدى صفحات “فيسبوك” الخاصة باخبار نقابة الموسيقيين، قائلاً: “مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيب له بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي”.

وأكد مقدّم البلاغ أن ما قام به المشكو في حقه يمثل جريمة السبّ والقذف عبر إحدى وسائل الإعلام العلانية المنصوص عليها في المادة ۱۷۱ عقوبات، وحيث إن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار وبيانات كاذبة والمعاقب عليها في المواد ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ۳۰۷، ۳۰۸، من قانون العقوبات، مما استوجب اتخاذ اللازم قانوناً ضده.

وأشار في ختام بلاغه إلى أن الشاكية هي زوجة الفنان الملحن حلمي بكر، وتمت الإساءة إليها وإلى زوجها، ومن ثم يحق لها الشكوى واتخاذ اللازم قانوناً، مطالبة برد اعتبارها ومحاسبة ومحاكمة المشكو في حقه على أقواله المكذوبة، خصوصاً أن الشاكية هي زوجة شخصية عامة وفنان كبير له تاريخ عريق، وأقوال المشكو في حقه قد تؤخذ على أنها حقيقة ومن ثم تسيء إلى تاريخ وسمعة واسم فنان محترم كبير لما صدر ضده وضد زوجته من أقاويل وأحاديث إعلامية مكذوبة في حق الشاكية والتي تمثل وقائع سبّ وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة، مما يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد آنفة الذكر.