كارمن لبّس: فلسطين قضية لن تموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: لا توفّر الممثلة اللبنانية كارمن لبّس مناسبة إلا وتغتنمها للتعبير عن تضامنها مع فلسطين والقضية الفلسطينية، وهي في آخر إطلالاتها على شاشة MTV في برنامج “كتير هلقد” أبت إلا أن توجّه تحية إلى غزة والفلسطينيين وأن ترفض تراجع موجة التعاطف مع القضية الفلسطينية، وثمّنت تحرك شعوب في الدول الغربية ومقاطعتهم لمؤسسات وماركات عالمية داعمة لإسرائيل خلافاً لما هو عليه الحال في بعض الدول العربية.

ودعت كارمن الجيل الشاب الذي يملك الطاقة إلى التحرك وقول الحقيقة وعدم اليأس، جازمة “أن فلسطين قضية لن تموت مهما حاولوا طمسها وستبقى حية”.

وقد تفاعل مع كارمن عدد من المتابعين الذين نوّهوا بكلامها المؤثر جداً عن فلسطين.

وليست المرة الأولى التي تعرب فيها كارمن لبّس عن تعاطفها مع فلسطين، فهي تُعتبر من أكثر الممثلات اللبنانيات والعربيات اللواتي يسجلن موقفاً تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم بسبب جرائم العدو الإسرائيلي.

وبعد استهداف القيادي في حركة “حماس” صالح العروري في الضاحية الجنوبية كتبت كارمن على منصة “إكس” أن “إسرائيل هي الشر المطلق يلي بعده عم يلعب دور الضحية”، وأضافت “يا رب تحمي لبنان”.