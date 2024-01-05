عن عمر 100 عام.. وفاة نجمة فيلم Mary Poppins

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الممثلة البريطانية جلينز جونز، التي لعبت دور “السيدة بانكس” الشهير” عن عمر يناهز 100 عام، وفقاً لما أكّده وكيل أعمالها في بيان لوكالة “بي إيه” البريطانية.

وبحسب ما أفاده مدير أعمالها ميتش كليم، في حديث لمجلة “فاريتي”، توفيت جونز يوم أمس الخميس في دار لرعاية المسنين في لوس أنجلوس لأسباب طبيعية لم يتمّ تحديدها بعد.

وقال كليم في بيانه: “قلبي اليوم مليء بالحزن لوفاة موكلتي الحبيبة جلينز جونز. لقد شقّت جلينز طريقها في الحياة بالذكاء والفطنة وحبها للأداء، وقد أثّرت على حياة الملايين. لقد دخلت حياتي في وقت مبكر من مسيرتي المهنية، ووضعت معايير عالية جدًا لكيفية التنقل في هذا المجال بعظمة ورقي وحقيقة”.

وختم رسالته بالقول: “سطع نورها بشكل مبهر لمدة 100 عام. اليوم هو يوم كئيب في هوليوود، نحن لا نحزن على وفاة جلينز العزيزة فحسب، بل نحزن على نهاية العصر الذهبي لهوليوود”.

واشتهرت جونز بدور السيدة “وينيفريد بانكس” في فيلم “Mary Poppins” عام 1964، حيث لعبت دورها إلى جانب أندروز وديك فان دايك وديفيد توملينسون في فيلم ديزني الكلاسيكي.

وظهرت النجمة على الشاشة للمرّة الأولى عام 1938 في فيلم “South Riding” عندما كانت في سن 13 عامًا. وشاركت في 91 عملاً خلال مسيرتها المهنية ، وفقًا لصفحتها على موقع IMDb.