ابن شير مفقود والمغنية تعرب عن قلقها العميق… اقرأ التفاصيل

بعد ان طلبت الوصاية على ابنها إيليا بلو ألمان، بسبب مخاوفها من تعاطيه المخدرات وتدهور صحته العقلية، وفقًا لوثائق المقدّمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، أعربت المغنية شير عن قلقها العميق بشأن سلامة ابنها، مؤكدة أنه مفقود حاليًا ويتطلّب تعيينها بشكل عاجل كوصي مؤقت له بسبب المخاوف بشأن صحته العقلية.

في وثائق المحكمة المقدمة يوم الخميس، أوضحت صاحبة أغنية “Believe” أن ألمان، الذي من المقرر أن يتلقى أموالاً من صندوق ائتماني، يواجه صعوبات في “إدارة شؤونه المالية” بسبب مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية وتعاطي المخدرات.

ايليا يبلغ من العمر ٤٧ عاماً وهو ابن شير (٧٧ عاماً) من زوجها الراحل جريج المان، وقد أكدت شير أن زوجة ألمان، ماري أنجيلا كينج، التي تصالح معها مؤخرًا، حاولت منعه من الحضور الى جلسة الاستماع الخاصة بالوصاية التي كانت مقرّرة في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري.

ايليا هو موسيقى مشهور، إعترف في وقت سابق بأنه يتعاطي المخدرات والكحول.