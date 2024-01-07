عمرو عبد الجليل يشارك في فيلمين سينمائيين بتوقيت واحد

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عمرو عبد الجليل في فيلمين حاليًا الأول هو فيلم "نور الريس" بطولة مصطفى كامل ومحمد سليمان إخراج مازن الجيلى وسيناريو وحوار محمد سمير والفيلم الثانى هو "أرض جهنم" بطولة هيفاء وهبى ويشارك في البطولة كل من وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهو من تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي وينقسم وقت عبد الجليل يوميًا بين الفيلمين.

من كواليس فيلم نور الريس

حل نجوم فيلم "نور الريس" ضيوفًا على تليفزيون ”الخليج 365” في لقاء خاص قدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وفى هذا اللقاء الذى ضم أبطال الفيلم النجوم عمرو عبد الجليل ومصطفى كامل ومحمد سليمان داخل الكواليس، وعبر النجم عمرو عبد الجليل عن سعادته بالمشاركة في الفيلم مع مصطفى كامل.

ويشارك في بطولة فيلم "نور الريس" كل من مصطفى كامل وعمرو عبد الجليل ولطفى لبيب ومحمد سليمان ومحمد فاروق شيبة ورانيا التومي وهدي هاني وأمير شاهين وطاهر أبو ليلة وبوسي شاهين قصة مصطفى كامل وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج مازن الجبلى