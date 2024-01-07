شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها الراحلة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة ناهد السباعي جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا منذ عدة أسابيع، ونشرت السباعي صوراً تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم اغفر لأمي وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى منذ عدة أسابيع، عن عمر يناهز 73 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية، وشُيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين، فيما غابت ابنتها ناهد السباعى عن وداعها بسبب سفرها خارج البلاد وعدم استطاعتها السفر لعدم وجود طيارات فى وقت الوفاة، ولكن ناهد تلقت العزاء بعد ذلك فى حضور حشد كبير من الفنانين والإعلاميين.



ناهد السباعي ووالدتها